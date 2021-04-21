Гарет Бэйл обводящим ударом сравнял счёт в матче «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Видео
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Идёт 68-я минута, счёт ничейный — 1:1.
Хозяева отыгрались на 60-й минуте — полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу в штрафную, Лукасу Моуре помешали пробить, но мяч отскочил к Гарету Бэйлу, который технично уложил его в дальнюю девятку.
Это шестой гол 31-летнего валлийца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Тоттенхэм», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на пять очков от зоны еврокубков, которую замыкает «Вест Хэм Юнайтед». «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.
Классный розыгрыш углового позволил «Саутгемптону» открыть счёт в матче с «Тоттенхэмом»
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
21:44
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:36
-
20:27
-
20:27
-
20:22
-
20:21
-
20:16
-
20:16
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
19:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам