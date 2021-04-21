Гарет Бэйл обводящим ударом сравнял счёт в матче «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Идёт 68-я минута, счёт ничейный — 1:1.



Хозяева отыгрались на 60-й минуте — полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу в штрафную, Лукасу Моуре помешали пробить, но мяч отскочил к Гарету Бэйлу, который технично уложил его в дальнюю девятку.

Видео гола Гарета Бэйла

Это шестой гол 31-летнего валлийца в нынешнем сезоне АПЛ.



«Тоттенхэм», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на пять очков от зоны еврокубков, которую замыкает «Вест Хэм Юнайтед». «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.