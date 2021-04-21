Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Анже» и выйти в полуфинал Кубка Франции

Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Анже» и выйти в полуфинал Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже». Встреча прошла на стадионе «Пар де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. Результативную передачу отдал полузащитник Юлиан Дракслер. На 23-й минуте защитник «Анже» Венсан Мансо отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме, на 65-й минуте, до разгромного счёт довёл форвард парижан Неймар. Через 3 минуты Икарди оформил дубль. На 90-й минуте встречи Икарди оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Анже» завершил выступление в турнире. Ранее в 1/2 финала Кубка Франции вышли «Монпелье» и «Румийи Вальер».

Кубок Франции. 1/4 финала
21 апреля 2021, среда. 19:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Анже
Анже
1:0 Икарди – 9'   2:0 Мансо – 23' (автогол)   3:0 Неймар – 65'   4:0 Икарди – 68'   5:0 Икарди – 90'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021