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Зе Луиш вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Тамбовом»

Зе Луиш вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил, что форвард москвичей Зе Луиш восстановился после травмы.

«Зе Луиш в этом сезоне появится на поле, может быть, уже в эту пятницу. Два-три дня он уже тренируется в общей группе, и я счастлив, что так происходит. Те игроки, которые пропустили начало этой части сезона, сейчас возвращаются», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В субботу, 24 апреля, «Локомотив» сыграет с «Тамбовом».

17 декабря Зе Луиш перенёс операцию на стопе. Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря. В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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