Актёр Баринов — о победе «Локомотива»: без Сёмина вот этого всего бы не было

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0).



«Команду не поздравил ещё. Дело не в том, что при Сёмине такого не было, нужно говорить, что без Сёмина вот этого всего бы не было. Я рад, что так играют, десятая победа подряд.



Я сразу сказал, если в первые 15 минут не забьют нам – мы выиграем. То же самое было со «Спартаком». Что они все бросаются, «Локомотив» всё по-хозяйски делал, расставились и всё. ЦСКА сейчас трудно, мысли нет в игре, они хотели, конечно, но… А у «Локомотива» всё на месте.



Юрий Павлович рад, это же «Локомотив», а не кто-то там. А «Локо» — это Сёмин. Вы когда-нибудь видели, чтобы болельщики кричали имя тренера, когда уже всё кончилось? Когда он ушёл, а он до сих пор на знамёнах», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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