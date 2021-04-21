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«Видимо, у Рондона длинные ногти». Экс-игрок ЦСКА — об отменённом голе в ворота «Локо»

«Видимо, у Рондона длинные ногти». Экс-игрок ЦСКА — об отменённом голе в ворота «Локо»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«По движению, самоотдаче и настрою никаких претензий к ЦСКА нет. Счёт не отражает всего расклада, и может показаться, что «Локомотив» явно переиграл армейцев, но нет. ЦСКА владел инициативой, но не смог это реализовать. «Локо» грамотно распределил ресурсы, как и в игре со «Спартаком». Они играли вторым номером, такое же повторение было и тут. Шансы у них были, и они ими воспользовались.

Что касается отменённого гола, скажу так: видимо, у Рондона длинные ногти. Чем он там сыграл? Мяч не изменил свою траекторию. Судьям виднее, конечно, у них своя каста неприкасаемых.

У меня тревожность не только перед дерби, она была и перед играми с «Сочи» и «Локомотивом». Когда я увидел матчи с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором», у меня энтузиазма не появилось. Понимал, что это проверка, но не было предчувствия, что победы продолжатся. Вот «Сочи» и указал на минусы команды. Реализация очень хромает у ЦСКА, Дзагоев пытался что-то сделать, но очень мало атак проникающих. Отмечу и защиту «Локомотива», они сегодня сыграли достаточно удачно», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
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