«Видимо, у Рондона длинные ногти». Экс-игрок ЦСКА — об отменённом голе в ворота «Локо»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«По движению, самоотдаче и настрою никаких претензий к ЦСКА нет. Счёт не отражает всего расклада, и может показаться, что «Локомотив» явно переиграл армейцев, но нет. ЦСКА владел инициативой, но не смог это реализовать. «Локо» грамотно распределил ресурсы, как и в игре со «Спартаком». Они играли вторым номером, такое же повторение было и тут. Шансы у них были, и они ими воспользовались.



Что касается отменённого гола, скажу так: видимо, у Рондона длинные ногти. Чем он там сыграл? Мяч не изменил свою траекторию. Судьям виднее, конечно, у них своя каста неприкасаемых.



У меня тревожность не только перед дерби, она была и перед играми с «Сочи» и «Локомотивом». Когда я увидел матчи с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором», у меня энтузиазма не появилось. Понимал, что это проверка, но не было предчувствия, что победы продолжатся. Вот «Сочи» и указал на минусы команды. Реализация очень хромает у ЦСКА, Дзагоев пытался что-то сделать, но очень мало атак проникающих. Отмечу и защиту «Локомотива», они сегодня сыграли достаточно удачно», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.