И.о. главного тренера «Тоттенхэма»: игроки отдали все силы и полностью заслужили победу

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон прокомментировал победу «шпор» в матче 29-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1).
«Фантастика! Я так горжусь ребятами. Сегодня они показали прекрасное желание и проявили храбрость, особенно после первых 20-30 минут. В начале матча «Саутгемптон» был хорош. Мы проявили веру в наши силы и придерживались плана на игру, показали полную самоотдачу.
Думаю, что мы были великолепны. Нам было трудно: «Саутгемптон» набрал обороты с первых минут, и Уго Льорис вытащил несколько неберущихся мячей. Во втором тайме мы полностью контролировали игру и создали кучу моментов.
В перерыве мы пытались вселить игрокам уверенность, чтобы они вышли и победили. Мы заранее планировали разные ситуации и готовились ко всему — у нас было совсем немного времени, но для меня невероятно важно и приятно было увидеть то желание, которое было у всех игроков «шпор» на протяжении всего матча. Ребята отдали всё и полностью заслужили победу», — приводит слова 29-летнего англичанина BBC.
Видео победного гола «шпор» в матче с «Саутгемптоном»
Это был первый матч Мэйсона во главе «шпор».
«Тоттенхэм» в 33 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.
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