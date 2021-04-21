Ван дер Сар может сменить Вудворда в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар может сменить председателя правления «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Сообщалось, что Эд Вудворд в ближайшее время не уйдёт со своего поста. 49-летний англичанин продолжит работать в стане манкунианцев до конца 2021 года. Решение о его уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным до новостей о крахе идеи Европейской Суперлиги.
Ранее стало известно, что грядущий уход Вудворда может быть связан с реакцией общественности на создание Суперлиги, в которой «Манчестер Юнайтед» должен был участвовать на правах одного из двенадцати основателей турнира.
Эд Вудворд вступил в должность председателя правления «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2013 года. За время его работы в «МЮ» он неоднократно критиковался болельщиками «красных дьяволов».
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