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Обляков забивал за шиворот Акинфееву, Чорлука «пихал» молодёжи. «Локо» — ЦСКА: фото

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0
Обляков забивал за шиворот Акинфееву, Чорлука «пихал» молодёжи. «Локо» — ЦСКА: фото
Футбол / Кубок России 0
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21 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в этом матче.

«Это очень, очень трудная победа. Но у нас получилось. Надо поздравить болельщиков, сегодня на стадионе была отличная атмосфера. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но всё равно надо ещё поработать, чтобы провести последние пять игр увереннее и качественнее.

Меня чуть-чуть беспокоит статистика, что ЦСКА нанёс больше ударов, чем мы. Надо поработать над качеством. Но, повторюсь, мы уверенно выиграли – самоотдача футболистов была на самом высоком уровне».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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