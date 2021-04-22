Обляков забивал за шиворот Акинфееву, Чорлука «пихал» молодёжи. «Локо» — ЦСКА: фото

21 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в этом матче.
«Это очень, очень трудная победа. Но у нас получилось. Надо поздравить болельщиков, сегодня на стадионе была отличная атмосфера. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но всё равно надо ещё поработать, чтобы провести последние пять игр увереннее и качественнее.
Меня чуть-чуть беспокоит статистика, что ЦСКА нанёс больше ударов, чем мы. Надо поработать над качеством. Но, повторюсь, мы уверенно выиграли – самоотдача футболистов была на самом высоком уровне».
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 22 апреля 2021
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
06:20
-
05:14
-
04:26
-
04:10
-
03:48
-
03:37
-
03:11
-
02:55
-
02:40
-
02:24
-
01:53
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:54
-
00:42
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:10
-
00:09
-
00:03
- 21 апреля 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:31
-
23:29
-
23:20