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Дубль Сандро принёс «Ювентусу» победу над «Пармой», «Интер» сыграл вничью со «Специей»

Дубль Сандро принёс «Ювентусу» победу над «Пармой», «Интер» сыграл вничью со «Специей»
Футбол / Италия 0
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В матче 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Парму». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Пармы» Гастон Бругман. На 43-й минуте защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сравнял счёт, ему ассистировал Маттейс де Лигт. В начале второго тайма Сандро оформил дубль, голевую передачу отдал Хуан Куадрадо. Третий гол туринцев забил Маттейс де Лигт, ему ассистировал Куадрадо.

В параллельном матче «Интер» сыграл вничью со «Специей» (1:1). Форвард «Специи» Диего Фариас открыл счёт на 12-й минуте, однако полузащитник миланцев Иван Перишич восстановил равновесие.

Другой матч Серии А «Дженоа» — «Беневенто» также завершился вничью (2:2). Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов и нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч принимали участие в матче, однако не отметились результативными действиями.

«Интер» набрал 76 очков и продолжает лидировать в таблице Серии А. «Ювентус» (65) — третий.

Италия - Серия А. 32-й тур
21 апреля 2021, среда. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Парма
Парма
0:1 Бругман – 25'   1:1 Сандро – 43'   2:1 Сандро – 47'   3:1 де Лигт – 68'
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