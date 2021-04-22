«Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о трансфере Мухина

«Краснодар» сделал предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Максима Мухина. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Краснодарский клуб очень хочет приобрести полузащитника и предлагает Мухину очень хорошие условия», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что пока «Локомотив» не устраивают условия, предложенные «Краснодаром», но переговоры продолжаются.

Напомним, Мухин выступает за основную команду «Локомотива» с 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. «Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.