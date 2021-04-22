«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и увеличил преимущество над «МЮ» до 11 очков

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт уже на 20-й секунде матча — защитник «львов» Тайрон Мингс со своей половины выполнил заброс к штрафной «Сити» на нападающего Олли Уоткинса, который перевёл мяч к 11-метровой отметке, откуда полузащитник Джон Макгинн ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот Эдерсона.
Гости отыгрались на 22-й минуте — полузащитник Бернарду Силва с мячом ворвался в чужую штрафную площадь, прострелил во вратарскую, где Филип Фоден, находившийся в абсолютном одиночестве, без проблем переправил мяч в угол ворот.
На 40-й минуте Бернарду Силва от правого края штрафной выполнил мягкий заброс к линии вратарской, где полузащитник Родриго Эрнандес выиграл у всех борьбу на втором этаже и головой переправил мяч впритирку со штангой в ворота.
На 42-й минуте защитник «Ман Сити» Джон Стоунс прямой ногой шипами влетел в ногу нападающему «Виллы» Джейкобу Рэмси и оставил свою команду в меньшинстве.
На 57-й минуте защитник хозяев Мэтти Кэш в подкате жёстко сбил Филипа Фодена. Судья показал Кэшу за этот фол жёлтую карточку, которая стала для него второй.
Видео нарушения и удаления Мэтти Кэша
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе). «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.
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