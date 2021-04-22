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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и увеличил преимущество над «МЮ» до 11 очков

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и увеличил преимущество над «МЮ» до 11 очков
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на 20-й секунде матча — защитник «львов» Тайрон Мингс со своей половины выполнил заброс к штрафной «Сити» на нападающего Олли Уоткинса, который перевёл мяч к 11-метровой отметке, откуда полузащитник Джон Макгинн ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот Эдерсона.

Видео гола Джона Макгинна

Гости отыгрались на 22-й минуте — полузащитник Бернарду Силва с мячом ворвался в чужую штрафную площадь, прострелил во вратарскую, где Филип Фоден, находившийся в абсолютном одиночестве, без проблем переправил мяч в угол ворот.

Видео гола Филипа Фодена

На 40-й минуте Бернарду Силва от правого края штрафной выполнил мягкий заброс к линии вратарской, где полузащитник Родриго Эрнандес выиграл у всех борьбу на втором этаже и головой переправил мяч впритирку со штангой в ворота.

Видео гола Родриго Эрнандеса

На 42-й минуте защитник «Ман Сити» Джон Стоунс прямой ногой шипами влетел в ногу нападающему «Виллы» Джейкобу Рэмси и оставил свою команду в меньшинстве.

Видео нарушения Джона Стоунса

На 57-й минуте защитник хозяев Мэтти Кэш в подкате жёстко сбил Филипа Фодена. Судья показал Кэшу за этот фол жёлтую карточку, которая стала для него второй.

Видео нарушения и удаления Мэтти Кэша

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе). «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
21 апреля 2021, среда. 22:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Макгинн – 1'   1:1 Фоден – 22'   1:2 Эрнандес – 40'
Удаления: Кэш – 57' / Стоунс – 44'
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