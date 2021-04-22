«Главное, чтобы не было войны». Тарасов оценил послание президента Федеральному Собранию

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«После послания президента мне уже журналисты звонили за комментарием. Знают, что смотрю. Но я не эксперт, чтобы оценивать все меры и инициативы. Как житель страны тут может любой оценить. Мне главное, чтобы не было войны и были возможности спокойно растить детей. Про детей и родителей в послании было, наверное, половина всего, если не больше. От выплат на школьников, поддержку семей до 45 тысяч новых бюджетных мест в институтах. Этого я и жду оттуда, а остальное всё — справимся и прорвёмся», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Президент РФ Владимир Путин вчера, 21 апреля, огласил послание Федеральному Собранию. Большая часть его выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан.