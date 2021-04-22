Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры по Суперлиге
Флорентино Перес, президент мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги, отрицает, что его проект потерпел крах.
«Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги. Эти два клуба совместно с мадридским «Реалом» и «Барселоной» ведут переговоры о поиске решений по турниру.
Могу лишь подтвердить, что всё сейчас в режиме ожидания. Если этот проект не сработал, то сработает другой. Не забывайте, что все 12 клубов подписали контракт», — приводит слова Переса из интервью El Larguero журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, что, несмотря на заявление Переса, вчера, 21 апреля, «Милан» официально объявил о выходе из проекта Суперлиги. До сих пор о выходе не объявили лишь мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
«Милан» подтвердил выход из Европейской Суперлиги
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