Президент Суперлиги: наш проект не умер. Все 12 клубов-основателей подписывали контракты

Флорентино Перес, занимающий пост президента мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги, высказался о текущей ситуации с турниром.



«Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания, мы будем работать над проектом. Все 12 клубов-основателей подписывали одинаковые контракты. Отмечу, что ни один из клубов ещё не заплатил штраф за выход из Суперлиги. Официально ещё никто никуда не вышел.



Думаю, что один из шести клубов английской Премьер-лиги не был действительно убеждён в этом проекте… Именно это и стало заразительным для всех остальных. Мне очень и очень грустно. Может быть, мы неправильно объяснили проект Суперлиги...» – цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

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