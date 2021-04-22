Клубы России, Украины и Казахстана заинтересовались армянским нападающим Мираняном

25-летним нападающим армянского «Урарту» Артуром Мираняном заинтересовались клубы России, Украины и Казахстана, сообщает ArmSport.

Миранян является воспитанником донецкого «Шахтёра» и провёл пять матчей за донецкий клуб в юношеской Лиге чемпионов УЕФА, отметившись одним забитым мячом. За национальную сборную Армении он дебютировал в матче квалификации к чемпионату Европы – 2020 со сборной Лихтенштейна (1:1) в октябре 2019 года. После этого в футболке сборной Армении он лишь единожды вышел на замену.

В текущем сезоне за «Урарту» он провёл три встречи, в которых не отметился результативными действиями. Его наиболее результативным периодом в карьере было пребывание в армянском «Пюнике», за который он провёл 47 матчей, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 125 тыс.