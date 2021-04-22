Баста: никого не жаль – ни УЕФА, ни Суперлигу. Как нефть против газа

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) поделился мнением по поводу остановки формирования футбольной Суперлиги.

«Честно говоря, мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги. К спорту Суперлига отношения не имеет. Никого не жаль – ни УЕФА, который делает бабки, реализуя страсть болельщиков, ни новую лигу, которая собиралась делать еще больше бабок. Как нефть против газа – кого выбрать? Никого!

Футбол с большими деньгами потерял прежний молодецкий задор. Надо разрешать всем на стадионе всё! При этом понижать гонорары спортсменам, понижать стоимость билетов. Ничего страшного с ними не случится. Такая обстановка сейчас. Надо спустить паруса. В музыке ведь то же самое. Все понимаем, что надо повернуться в сторону зрителей и болельщиков», – цитирует Басту «Советский спорт».