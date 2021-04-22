Баста: никого не жаль – ни УЕФА, ни Суперлигу. Как нефть против газа

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) поделился мнением по поводу остановки формирования футбольной Суперлиги.
«Честно говоря, мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги. К спорту Суперлига отношения не имеет. Никого не жаль – ни УЕФА, который делает бабки, реализуя страсть болельщиков, ни новую лигу, которая собиралась делать еще больше бабок. Как нефть против газа – кого выбрать? Никого!
Футбол с большими деньгами потерял прежний молодецкий задор. Надо разрешать всем на стадионе всё! При этом понижать гонорары спортсменам, понижать стоимость билетов. Ничего страшного с ними не случится. Такая обстановка сейчас. Надо спустить паруса. В музыке ведь то же самое. Все понимаем, что надо повернуться в сторону зрителей и болельщиков», – цитирует Басту «Советский спорт».
- 22 апреля 2021
-
05:14
-
04:26
-
04:10
-
03:48
-
03:37
-
03:11
-
02:55
-
02:40
-
02:24
-
01:53
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:54
-
00:42
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:10
-
00:09
-
00:03
- 21 апреля 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:31
-
23:29
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:31