«Локо» и «КС» — в финале Кубка, ЦСКА и «Зенит» победили в Евролиге. Главное к утру

«Локомотив» и «Крылья Советов» обыграли ЦСКА и «Ахмат» соответственно и вышли в финал Кубка России, а баскетбольные «Зенит» и ЦСКА одержали победы в первых матчах плей-офф Евролиги – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. В финале Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив».

2. ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги.

3. «Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Барселоной» в плей-офф Евролиги.

4. Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ.

5. Сергей Карасёв вошёл в число арбитров Евро-2020.

6. Российские борцы-вольники завоевали шесть золотых медалей чемпионата Европы.

7. «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в первом матче после увольнения Жозе Моуринью.

8. Туктамышева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию в журнале Maxim.

9. УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020.

10. «Монако» с Головиным обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции.

11. Единая лига ВТБ. «Химки» крупно обыграли «Цмоки Минск», «Нижний Новгород» уступил «Калеву».

12. Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Анже» и выйти в полуфинал Кубка Франции.