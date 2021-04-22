Александр Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу команды в выездном матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1). Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл всю игру.
«Тяжёлые три очка на выезде. Теперь сосредоточимся на воскресенье», — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе). «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.
25 апреля в 33-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». «Манчестер Сити» в тот же день встретится в финале Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
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