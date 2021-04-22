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«Рома» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Рома» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 22 апреля, состоится матч «Рома» — «Аталанта». Встреча 32-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Помогать ему будут ассистенты Мауро Вивенци и Филиппо Валерьяни. Резервный рефери — Марко Пиччинини.

«Рома», набрав 54 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от замыкающего зону еврокубков «Лацио» на четыре очка. «Аталанта» (64) располагается на четвёртой строчке и в случае победы станет второй. Выше бергамасков находятся «Ювентус» (65), «Милан» (66) и «Интер» (76), которые уже провели свои матчи в этом туре.

Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой»
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