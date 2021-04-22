«С моей стороны всё было предельно честно». Сямук – о подозрениях «Тамбова» в договорняках

Вратарь «Тамбова» Родион Сямук поделился своими эмоциями из-за ситуации с подозрением клуба в договорных матчах.
«Было неожиданно. Эти новости я узнал благодаря друзьям – они скидывали ссылки, писали сообщения. Потом залез в интернет и искал, кто и что написал обо мне. Если честно, смешанные чувства были. С одной стороны, появилось большое желание дать интервью, рассказать, что думаю по этому поводу, опровергнуть появившуюся информацию. С другой стороны, я не знал, какая на это интервью последует реакция у людей. Я же впервые оказался в подобной ситуации. В итоге и клуб, и я решили выждать небольшую паузу, а сейчас уже можно высказаться.
Если честно, так и не нашёл, кто выложил информацию о том, что я якобы сдавал матч с «Сочи». На разных сайтах мелькали эти новости. Сначала в России, после беларусы подхватили. Сначала в соцсетях, позже на «Трибуне» вышел материал…
Я так понял, кто-то пытался за уши меня притянуть в эту ситуацию, как-то очернить. Мол, накидали «мешок» мячей в матче с «Сочи», давайте, значит, вратаря припишем и обвиним его в том, что он сдавал поединок.
С моей стороны все было предельно честно. Поэтому я вообще не понимаю, кому выгодно выставлять меня в таком свете. У меня друг говорит, что плохой пиар – тоже пиар, главное, чтобы без перебора. Но, извините, мне такой пиар не нужен. Сейчас чуть подостыл, конечно, но после появления новости недели две ходил потухший, переживал, крутил в себе разные мысли», — цитирует Сямука «Трибуна».
- 22 апреля 2021
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