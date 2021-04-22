Александр Соболев рассказал, как отреагировал на критику со стороны Олега Романцева

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на критику со стороны легендарного тренера красно-белых Олега Романцева, который сказал, что он падает при любом касании.



«Я прислушался и стал жёстче стоять на ногах. До того не стоял? Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть VAR, он всё отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет. Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет — ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.



Да, знаю, что меня называют дельфином. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят», — приводит слова Соболева Sport24.

Азмун? Дзюба? Или всё-таки Соболев?! На «Золотую бутсу» РПЛ – шесть реальных претендентов «Зенит» не только в турнирной таблице фаворит – в бомбардирской тоже.