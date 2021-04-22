Хосеп Гвардиола: три игры — и «Манчестер Сити» чемпион

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1).

«Было бы опасно, если бы мы проиграли. „Манчестер Юнайтед“ на пике формы, но мы заслужили это преимущество благодаря тому, что сделали в этом сезоне. У нас есть этот отрыв, и мы знаем, что нужно делать в оставшихся матчах — играть, как сегодня.

Игроки в раздевалке были просто невероятны, они были очень сосредоточены после двух поражений. Мы знали, насколько важной была эта игра в плане подготовки к кубковому финалу и играм в Лиге чемпионов. Это самый сложный сезон в нашей жизни. Нам нужно закончить эту главу. Три игры — и мы чемпионы", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Подопечные Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе).

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»