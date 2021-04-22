Артём Дзюба: все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба отреагировал на крах проекта Европейской Суперлиги, организованной 12 топ-клубами.



«Я думаю, все мы рады, что Суперлига всё-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», — сказал Дзюба в своём «инстаграме».



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира