Объявлен судья матча «Спартак» — ЦСКА

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список арбитров, которым предстоит работать на матчах 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Урал» — «Ахмат»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Козбев; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Зенит» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Динамо» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Тамбов» — «Локомотив»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Сочи»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Спартак» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.
- 22 апреля 2021
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