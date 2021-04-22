Сандро Шварц: я полностью сконцентрирован на работе с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о возможном возвращении в Бундеслигу и оценил состояние московского клуба.
«Мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Важно качество нашей игры и результаты. Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло один матч и одну встречу сыграло вничью. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.
Полностью сконцентрирован на «Динамо». Более того, мне доставляет большое удовольствие работать с нашими игроками. Что касается разговоров в СМИ, то это неотъемлемая часть футбола. Но я не обращаю на это внимание.
Неважно, на каком месте находится команда, против которой мы играем. Важно выкладываться на 100 процентов. Нет рецепта в определённом матче. Надо придерживаться наших принципов и идей. Виден очевидный прогресс у команды: владение мячом, игра в обороне. Команда находится на правильном пути. Я вижу, что ребята заряжены на результат, они полностью выкладываются», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 22 апреля 2021
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