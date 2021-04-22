Хомуха: не увидел игры рукой у Рондона. Никто не понимает, чем руководствуются судьи

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями об отменённом голе нападающего армейцев Саломона Рондона в полуфинальном матче Кубка России с «Локомотивом» (0:3).



«Сейчас тенденция такова, что никто не понимает, чем руководствуются судьи при принятии своих решений. Только компетентные органы могут дать пояснение. Простому болельщику очень сложно разобраться в трактовках. Они разные для одних и тех же эпизодов.



Мне сложно сказать, чистый гол или сомнительный. Очень быстро шли повторы, не было раскадровки. Я, например, не увидел, что мяч попал в руку. Может быть, у судьи, который сидит на VAR, более масштабная камера и она лучше приближает эпизод. С того момента, который показали в трансляции, я не заметил игры рукой», — цитирует Хомуху «Советский спорт».

«Локомотив» — в финале Кубка. Кто-то вообще может остановить эту машину? Марко Николич выигрывает всё в этом году!