Сандро Шварц: для каждого из игроков «Динамо-2» открыт путь в основу, всё зависит от них

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности футболистов к матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Что касается молодёжи, то всё зависит от игроков, которые есть в «Динамо-2». Для каждого из них открыт путь в основу. Находимся в тесном контакте с тренером «Динамо-2». У каждого есть возможность принять участие как в тренировке основной команды, так и в матче.



Лесовой вчера провёл частичную тренировку в общей группе. Что касается его игры с «Химками», то мы примем решение позже.



В пенальти хорошо проявили себя Моро, Фомин и Комличенко. Они могут исполнить штрафной, но мы не хотели бы, чтобы на поле было обсуждение таких моментов. Вполне вероятна ситуация, что у нас может поменяться игрок, который исполняет стандарты. Такие решения могут пересматриваться по ходу матча. У нас есть два-три игрока, которые могут подойти к мячу при пробитии штрафного. Все эти моменты обсуждаются до игры», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча с «Химками»