Заседание по иску к «Спартаку» и Шамилю Газизову от акционеров перенесено

Заседание по делу иска к «Спартаку» и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову перенесено, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Филин. Дата следующего заседания будет объявлена 23 апреля. Об этом заявила судья арбитражного суда Большебратская Е. А. Сегодня должны были состояться предварительные слушания. Причина переноса заседания — неявка сторон. Ранее Шамиль Газизов добавил акт, при котором дело не должно рассматриваться без его присутствия. Запрос Газизова учли.



Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к московскому «Спартаку». Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака». Сообщалось, что иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

В «Спартаке» прокомментировали иск акционера клуба по выплатам Газизову