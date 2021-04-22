Президент УЕФА оценил вероятность отмены матча «Реал» — «Челси» в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможной отмене первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Челси».



Напомним, оба клуба вошли в число участников Европейской Суперлиги, после чего им пригрозили исключением из нынешнего розыгрыша еврокубков. Впоследствии синие отказались от участия в новом турнире. «Сливочные» же до сих пор не объявили о выходе из лиги.



«Ключевым фактором является то, что сезон уже начался. Телевещатели могут потребовать от нас возместить ущерб, если полуфиналы не будут сыграны. В связи с этим есть небольшая вероятность, что матч «Реала» и «Челси» не состоится на следующей неделе. Но в будущем всё может быть немного иначе», — приводит слова Чеферина Marca.



Матч «Реал» — «Челси» должен состояться 27 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл Единственная хорошая новость: могло быть хуже.