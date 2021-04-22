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Фанаты «МЮ» заблокировали вход на базу и пробрались на поле. Они требуют ухода владельцев

Фанаты «МЮ» заблокировали вход на базу и пробрались на поле. Они требуют ухода владельцев
Футбол / Англия 0
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» сохраняют недовольство действиями клуба, несмотря на решение покинуть Европейскую Суперлигу.

Группа фанатов устроила протест возле базы команды, заблокировав оба входа. Они растянули баннеры с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров. На одном из полотен написано «Мы решаем, когда вы играете».

Спустя некоторое время болельщикам удалось пробраться на тренировочное поле, где они вновь стали демонстрировать плакаты. Фото с протеста было опубликовано в «твиттере» Red Issue.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» из-за срыва проекта Суперлиги.

Напомним, в новом турнире, помимо «красных дьяволов», должны были участвовать «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и ещё шесть клубов из Испании и Италии.

Видеообзор победы «МЮ» в матче с «Бёрнли»:

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