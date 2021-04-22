«Краснодар» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.



«За нарушение санитарного регламента «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. рублей. За необеспечение безопасности на стадионе, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение санитарного регламента «Краснодар» оштрафован на 170 тыс. рублей.



«Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей за несоблюдение санитарного регламента. За выход за пределы технической зоны тренер «Зенита» Александр Низелик оштрафован на 10 тыс. рублей. За появление на поле постороннего лица «Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сигурдссон пропустит матч со «Спартаком». КДК РФС не стал отменять жёлтую карточку