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КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и «Ростов»

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и «Ростов»
Футбол / РПЛ 0
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«Локомотив» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей. По части 2 санитарного регламента «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей. По части 3 санитарного регламента «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей. «Ростов» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, встреча, прошедшая 17 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Локомотива» со счётом 4:1. «Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) идёт на девятом месте.

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