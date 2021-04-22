КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и «Ростов»

«Локомотив» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.



«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей. По части 2 санитарного регламента «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей. По части 3 санитарного регламента «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей. «Ростов» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, встреча, прошедшая 17 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась победой «Локомотива» со счётом 4:1. «Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) идёт на девятом месте.

«Краснодар» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча РПЛ