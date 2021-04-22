Доменико Тедеско был наказан КДК РФС после матча с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.



«За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи Доменико Тедеско оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.

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