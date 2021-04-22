Доменико Тедеско был наказан КДК РФС после матча с «Уфой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оштрафован по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи Доменико Тедеско оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
«Краснодар» и «Зенит» оштрафованы по итогам матча РПЛ
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
14:18
-
14:05
-
13:44
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:20
-
12:12
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:24
-
11:11
-
10:55
-
10:42
-
10:37
-
10:21
-
10:10
-
09:58
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам