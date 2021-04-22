Полузащитник «Уфы» Камилов рассказал, почему именно он бил пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов рассказал, почему именно он бил пенальти в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги в ворота «Спартака» (3:0).



«Это решилось по ходу игры. Я ещё никогда не делал дубль, а отец говорил, что пора забить два, и я почувствовал, что могу пробить. Просто так бы я не пошёл. Увидев мою решимость, пацаны спорить не стали — доверились. Сначала хотел бить на силу, но потом изменил решение — хорошо, что всё же удалось добить мяч в ворота. Даже при 2:0 была опасность, что «Спартак» отыграется, но после третьего гола стало ясно, что мы победили», — цитирует Камилова «Матч ТВ».



Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.

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