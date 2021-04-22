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Полузащитник «Уфы» Камилов рассказал, как сорвался его переход в «Краснодар»

Полузащитник «Уфы» Камилов рассказал, как сорвался его переход в «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов рассказал, как сорвался его переход в «Краснодар».

«Я к тому времени был в «Ростове», но в дубле особо не играл — туда спускали много футболистов из основы. Меня отправили играть за Ростовскую область на Спартакиаду в Крымске, и там ко мне подошёл селекционер «Краснодара»: «Поедешь на просмотр?» — «Если «Ростов» отпустит».

Меня отпустили на три дня, но в «Краснодаре-2» у Евгения Калешина я пробыл почти две недели. С решением по мне тянули-тянули и в итоге сказали: нет. Вернувшись в «Ростов», я узнал, что и там не нужен.

Агент предлагал съездить в «МИТОС» из Новочеркасска, но я ответил: «Нет. Никуда больше не поеду. Возвращаюсь в Барнаул», — цитирует Камилова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.

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