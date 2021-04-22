Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред назвал матч с «Лидсом» английским «класико»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес поделился ожиданиями от матча с «Лидсом» в 33-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 25 апреля на поле команды Марсело Бьельсы.

«Это определённо английское футбольное «класико». По сообщениям в социальных сетях мы чувствуем, как сильно все ждут эту игру. Болельщики в предвкушении, как и мы, конечно. На этот раз у нас нет игры посреди недели, так что ожидание от следующего матча нарастает. Это встреча с принципиальным соперником. Нас ждёт очень непростая игра, но мы хорошо подготовимся», — приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

Фред перешёл в «МЮ» в 2018 году из донецкого «Шахтёра», за который выступал с 2013 года. До этого футболист играл за бразильский «Интернасьонал». «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Лидс» — 10-е.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: