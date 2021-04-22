Кержаков: уверен, что Артём Дзюба забьёт за сборную России больше 30 голов

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал, как относится к успехам нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Мне начинают звонить перед каждым матчем национальной сборной, поэтому, естественно, я в курсе дел (Смеётся). Мое отношение? Футбол командный вид спорта, для меня высокий показатели результативности игрока – это достижение его партнеров. Не я беру мяч, тащу их от своих ворот и забиваю в чужие, моменты, которые я реализовывал, создавала команда. Забивая голы, я лишь завершал усилия ребят, игравших лучше, чем я в те сезоны, которые с точки зрения статистики проводил не на самом высоком уровне.



Я никогда не стремился во что бы то ни стало улучшить свои личные показатели, мне повезло, что рядом находились партнеры высочайшего уровня. Уверен, что Артём Дзюба забьёт за сборную больше 30 голов. У него впереди много игр, он находится в хорошем функциональном состоянии, рядом сильные партнеры, да и сборная играет неплохо», — цитирует Кержакова Bobsoccer.

Артём Дзюба: все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол