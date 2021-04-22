Хосеп Гвардиола — о Филипе Фодене: парень растёт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил прогресс полузащитника Филипа Фодена. Вчера, 21 апреля, 20-летний англичанин отметился голом в матче АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

«Этот парень растёт. Его влияние на нашу игру огромно. Он становится серьёзным игроком. Филип уже сейчас становится очень важным для нас футболистом. Он сильно влияет на нашу игру в атаке», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гол Филипа Фодена:

Подопечные Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе).

25 апреля «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Кубка английской лиги.