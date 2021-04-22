УЕФА может исключить «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на один сезон

Мадридскому «Реалу» и туринскому «Ювентусу» грозят серьёзные санкции за участие в проекте Европейской Суперлиги.



Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в руководстве УЕФА недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от идеи. Ряд членов исполнительного комитета организации считает, что «сливочных» и «бьянконери» необходимо наказать максимально жёстко — исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон. Другие не уверены, что санкции должны быть такими суровыми. Обсуждение этого вопроса состоится завтра, 23 апреля.



Напомним, президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл Единственная хорошая новость: могло быть хуже.