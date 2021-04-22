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Представлена новая гостевая форма сборной Италии

Представлена новая гостевая форма сборной Италии
Футбол / Евро-2020 0

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте представила новую гостевую форму национальной команды в преддверии чемпионата Европы.

Основными цветами экипировки традиционно стали белый и синий. Футболки сделаны белыми, на груди добавлены красные и зелёные полоски. Шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором итальянской сборной является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт Федерации футбола Италии

На групповом этапе чемпионата Европы сборной Италии предстоит сыграть со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В квалификационном раунде подопечные Роберто Манчини финишировали первыми в группе с Финляндией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.

Источник: Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой
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