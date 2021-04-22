Представлена новая гостевая форма сборной Италии

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте представила новую гостевую форму национальной команды в преддверии чемпионата Европы.



Основными цветами экипировки традиционно стали белый и синий. Футболки сделаны белыми, на груди добавлены красные и зелёные полоски. Шорты выполнены в синем цвете. Техническим спонсором итальянской сборной является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт Федерации футбола Италии

На групповом этапе чемпионата Европы сборной Италии предстоит сыграть со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В квалификационном раунде подопечные Роберто Манчини финишировали первыми в группе с Финляндией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.