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В Госдуме отреагировали на информацию, что Англия получит больше матчей на Евро-2020

В Госдуме отреагировали на информацию, что Англия получит больше матчей на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с Суперлигой.

«Принять больше матчей Евро — это хотелка Англии. Уверен, что это вброс информации, Суперлига тут вообще ни к чему. Ничего они больше не получат — это лишь желание англичан, которое ничем не подкреплено. Всё будет распределено по справедливости, пусть не придумывают. Подобные трюки называются вбросом непроверенной информации. Не верю в это», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Накануне, 21 апреля, из списка городов-хозяев Евро-2020 был исключён Бильбао. Под вопросом также остаётся готовность Дублина и Мюнхена принять матчи турнира.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Гарантировали способность принять матчи такие города, как Санкт-Петербург, Лондон, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Глазго и Будапешт.

В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на слухи, что Англия получит больше матчей турнира
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