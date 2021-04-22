Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент Ла Лиги: угроза со стороны Суперлиги миновала

Президент Ла Лиги: угроза со стороны Суперлиги миновала
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал приостановку проекта Суперлиги и участие «Барселоны» в нём.

«Невозможно реализовать то, что они хотели создать. Немецких команд там никогда не будет. Французские клубы никогда не будут участвовать в этом соревновании. Суперлига, как ее задумывали, мертва. Примите это как факт. У американцев другое восприятие спорта, с закрытыми лигами. В Европе такого нет, у нас другие традиции. Я думаю, что угроза со стороны Суперлиги давно миновала.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта говорил, что Суперлига – необходимость для мирового футбола, Но, когда ему нужно было избраться президентом, он говорил совсем другое, теперь такой поворот. Думаю, «Барселоне» стоит заняться другими более важными вопросами – например, своими финансовыми проблемами», — приводит слова Тебаса Marca.

Президент Примеры: Перес потерян. Суперлига — это смерть футбола, а не решение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021