Президент Ла Лиги: угроза со стороны Суперлиги миновала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал приостановку проекта Суперлиги и участие «Барселоны» в нём.



«Невозможно реализовать то, что они хотели создать. Немецких команд там никогда не будет. Французские клубы никогда не будут участвовать в этом соревновании. Суперлига, как ее задумывали, мертва. Примите это как факт. У американцев другое восприятие спорта, с закрытыми лигами. В Европе такого нет, у нас другие традиции. Я думаю, что угроза со стороны Суперлиги давно миновала.



Президент «Барсы» Жоан Лапорта говорил, что Суперлига – необходимость для мирового футбола, Но, когда ему нужно было избраться президентом, он говорил совсем другое, теперь такой поворот. Думаю, «Барселоне» стоит заняться другими более важными вопросами – например, своими финансовыми проблемами», — приводит слова Тебаса Marca.

Президент Примеры: Перес потерян. Суперлига — это смерть футбола, а не решение