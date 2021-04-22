Президент Ла Лиги: угроза со стороны Суперлиги миновала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал приостановку проекта Суперлиги и участие «Барселоны» в нём.
«Невозможно реализовать то, что они хотели создать. Немецких команд там никогда не будет. Французские клубы никогда не будут участвовать в этом соревновании. Суперлига, как ее задумывали, мертва. Примите это как факт. У американцев другое восприятие спорта, с закрытыми лигами. В Европе такого нет, у нас другие традиции. Я думаю, что угроза со стороны Суперлиги давно миновала.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта говорил, что Суперлига – необходимость для мирового футбола, Но, когда ему нужно было избраться президентом, он говорил совсем другое, теперь такой поворот. Думаю, «Барселоне» стоит заняться другими более важными вопросами – например, своими финансовыми проблемами», — приводит слова Тебаса Marca.
- 22 апреля 2021
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