Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти — о проекте Суперлиги: это шутка, потому что этого не могло случиться

Анчелотти — о проекте Суперлиги: это шутка, потому что этого не могло случиться
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал проект Европейской Суперлиги.

«Моей первой реакцией было то, что они шутят, это шутка! Это шутка, потому что этого не могло произойти. Это невозможно. Для каждого болельщика футбола это был странный день.

Эти 12 клубов ошибались. Они не приняли во внимание мнения игроков, менеджеров или болельщиков. Самое главное, они хотели создать соревнование без спортивных заслуг. Это неприемлемо. Спортивная культура в Европе отличается от американского спорта. Не потому, что мы правы, а они ошибаются, а потому, что культура людей другая. В Америке, в США, спорт другой. Спорт для них — это развлечение. В Европе мы выросли с отличающимся мышлением. Футбол — это в первую очередь спорт. А затем, благодаря большим инвестициям, он становится бизнесом.

Я думаю, что Европейская Суперлига, как они предложили, невозможна. Но новый формат Лиги чемпионов возможен», — приводит слова тренера Sky Sports.

Анчелотти ранее руководил четырьмя клуба из числа команд создателей Суперлиги — «Ювентусом», «Миланом», мадридским «Реалом» и «Челси».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021