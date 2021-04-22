«Хочу играть ещё как минимум 5 лет». Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился планами на будущее. 32-летний поляк хочет играть ещё как минимум 5 лет.
«На сегодняшний день я выступаю за «Баварию», лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнёрами. Хочу играть на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может произойти в ближайшие 3-4 года. Хочу играть ещё как минимум 5 лет. Если смогу, буду играть и дольше», — цитирует Левандовского GQ.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. Недавно польский форвард вышел на второе место среди бомбардиров в истории немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне Роберт провёл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал восемь результатных передач.
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