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Источник: УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Санкт-Петербург

Источник: УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Санкт-Петербург
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА принял принципиальное решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Питер, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, официально об этом будет объявлено завтра после заседания исполкома. Ещё один матч плей-офф, который должен был пройти в Ирландии, будет перенесен в Лондон. При этом УЕФА решил больше не добавлять новые города (кроме Севильи), поэтому от идеи переноса нескольких матчей в Москву было решено отказаться.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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