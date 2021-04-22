«Наполи» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 22 апреля, состоится матч «Наполи» — «Лацио». Встреча 32-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Сан-Паоло. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут ассистенты Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный рефери — Розарио Абиссо.



«Наполи», набрав 60 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (58) располагается на шестой строчке и в случае победы обойдет соперника. Также гости провели лишь 30 игр в этом сезоне. Матч «Лацио» — «Торино» не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане туринского клуба.