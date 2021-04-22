Экс-директор «Реала» Вальдано: 12-летний мальчик не выдерживает счёт 0:0 дольше 12 минут
Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал развал проекта Европейской Суперлиги, организованной 12 топ-клубами.
«Двенадцатилетний мальчик теперь не может выдержать нулевой счёт более двенадцати минут. Проект Суперлиги провалился, но остаётся очевидным, что необходимы изменения. Изменения нужны. Крупные организации должны сесть вместе с клубами, чтобы достичь своего рода консенсуса.
Было ясно, что подписанный ими документ имеет очень мало юридической силы. Эту войну выиграл болельщик Англии, потому что здесь, в Испании, никто и пальцем не пошевелил. Невозможно произвести революцию в таком популярном продукте, как футбол, без глубокого понимания клиента», — приводит слова Вальдано Marca.
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