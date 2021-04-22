«Победил настоящий футбол». Румменигге — о провале Суперлиги

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал провал проекта Европейской Суперлиги, от участия в которой мюнхенский клуб заблаговременно отказался.
«Здесь победила не «Бавария», не я, а настоящий футбол. Тот самый, который все мы любим.
Все знают, что я предпочитаю дипломатические переговоры, а не войну. Поэтому президент УЕФА попросил меня поддержать его в решении возникших проблем и помочь начать всё заново после очень сложных дней для мирового футбола.
Я бы с удовольствием моментально вернул в мировой футбол счастье, гармонию и привязанность. К сожалению, сделать это так быстро невозможно, поэтому мы должны продолжить работу.
Давайте подождём момента, когда шторм успокоится, а потом сконцентрируемся на диалоге. Чеферин заверил меня, что он не намерен закрывать дверь ни перед кем. Мне близка эта позиция», — приводит слова Румменигге Fotball Italia.
- 22 апреля 2021
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