АПЛ намерена изменить регламент для нейтрализации Суперлиги и других подобных проектов

Английская Премьер-лига намерена изменить свой регламент, чтобы гарантировать, что ни один из клубов не сможет присоединиться к Европейской Суперлиге или другому «отколовшемуся» от УЕФА турниру без исключения из АПЛ, сообщает The Times.
По нынешнему регламенту АПЛ, существует список других соревнований, в которых клубам разрешено участвовать. Но новое правило будет категорично в отношении новых турниров за пределами существующих футбольных структур.
Отмечается, что некоторые клубы АПЛ до сих пор настаивают, чтобы британские гранды, которые собирались выступать в Европейской Суперлиге, столкнулись с санкциями.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.
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