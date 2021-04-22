Владельцы «Бордо» прекращают финансирование клуба

Компания King Street, владеющая французским клубом «Бордо», объявила о прекращении финансирования клуба, сообщает официальный сайт команды.



В заявлении говорится, что основной причиной данного решения стало беспрецедентное падение доходов французских футбольных клубов, которое было вызвано пандемией Covid-19 и проблемами с договорённостью о контракте с телевещателем Mediapro. King Street вложили в клуб € 46 млн с момента приобретения. Однако больше не желают поддерживать клуб и финансировать его текущие и будущие потребности.



Президент клуба поместил его под защиту Коммерческого суда Бордо. Судом был назначен специалист, который будет нести ответственность за помощь в решении вопроса с поиском финансирования.



Компания KIng Street, которая занимается управлением инвестициями, стала владельцем «Бордо» в 2019 году. До этого клубом владела другая американская компания — General American Capital Partners.